Захисники мужньо боронять нашу країну, підкреслив Данілов.

Секретар Ради безпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив, що у російської армії немає ніяких успіхів з початку їхнього так званого "великого наступу" на сході України.

Як заявив Данілов в ефірі телемарафону, "великий" наступ РФ "згасає": "Великий наступ, як вони планували, триває вже 8-10 день. Ніяких успіхів у них немає".

Секретар РНБО нагадав, що зараз ворог наступає на п'яти напрямках. Але наші захисники мужньо боронять нашу країну, запевнив Данілов.

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"Так, складно. Сьогодні на засіданні Ставки Головнокомандувача ми це питання проговорювали. Ми його проговорюємо щонайменше двічі-тричі на тиждень. Через ці "події 24 лютого" президент щодня збирає Ставку. Відсіч буде обов'язково надана цьому агресору. Шансів перемогти у них нуль", - сказав Данілов.

Наступ Росії 2023 – що відомо

Експерти констатували початок нового наступу Росії на Донбасі. Наразі активні бої тривають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Однак, як пише західна преса, у Кремля наразі немає великих ресурсів, щоб розширити наступальні дії.

На Вугледарському напрямку РФ під час штурмів зазнала нищівної поразки - 155-та бригада російських морпіхів була повністю розбита. У зв'язку з чим наступ ворога на цій ділянці "збавив оберти".

Різке зростання втрат серед загарбників узгоджується з даними розвідки, що РФ кинула всі ресурси, аби захопити Донбас до березня 2023 року.

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