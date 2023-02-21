Також ворог продовжує обстріли на різних напрямках.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

"Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області.

Відео дня

На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Торецьк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів 10 населених пунктів, серед них - Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Нескучне, Вугледар.

"На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та вісім населених пунктів Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони 14 населених пунктів, серед них - Берислав, Миколаївка, Веселе, Антонівка", - йдеться у зведенні.

Наступ Росії 2023 – що відомо

Експерти констатували початок нового наступу Росії на Донбасі, наразі активні бої тривають на п'яти напрямках.

Однак, як пише західна преса, у Кремля наразі немає великих ресурсів, щоб розширити наступальні дії.

На Вугледарському напрямку РФ під час штурмів зазнала нищівної поразки – 155-та бригада російських морпіхів була повністю розбита.

Різке зростання втрат серед загарбників узгоджується з даними розвідки, що РФ кинула всі ресурси, аби захопити Донбас до березня 2023 року.

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