Він зазначив, що Україна неминуче стане мілітаризованою державою, в якій потрібно зберегти незалежність гілок влади.

Питання притягнення російського диктатора Путіна до відповідальності за скоєне в Україні не може бути предметом перемовин, оскільки сторони не мають повноважень на це.

Про це сказав в інтерв’ю Голосу Америки український правозахисник і журналіст Максим Буткевич, який після повномасштабного вторгнення став добровольцем і понад два роки провів у російському полоні.

Він зазначив, що Міжнародний кримінальний суд уже видав ордери на арешт і порушив відповідні провадження щодо Путіна.

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Як підкреслив Буткевич, зрозуміло, що відповідальність для сучасного російського керівництва - порожній звук. "Але про цю відповідальність доведеться думати більшості громадян РФ, які активно сприяли цій війні, підтримували її, фінансували своїми податками, працювали на неї, раділи їй, толерували її. Робити вигляд, що це все робиться державою, громадянином, якої ти є, і ти до цього не дотичний – боюсь таку облудну картинку вдасться підтримувати не завжди", - констатував журналіст.

А щодо політичного керівництва РФ, на думку правозахисника, незалежно від перемовин та їхнього результату, питання відповідальності порушуватися не буде, поки ця відповідальність в тій чи іншій формі не настане.

Щодо українського суспільства, правозахисник зазначив, що процес порозуміння буде тривалим і непростим, але воно повинно відбутися на основі спільних цінностей. "Без спільних базових цінностей ми не зможемо існувати як спільнота", - переконаний Буткевич.

"Якщо в нас будуть спільні цінності поваги до різноманіття думок і можливості обговорювати їх, тоді в нас є величезний шанс на порозуміння", - сказав він.

"У неминуче мілітаризованій країні, нам потрібно зберегти незалежність одна від одної гілок влади, забезпечити самоуправління і верховенство права", - зазначив правозахисник.

Буткевич акцентував, що перед Україною "стоїть величезний виклик створення системи реабілітації, реінтеграції сотень тисяч людей, які повернулися з нуля, а також з полону".

Він вважає, що для досягнення цього в країні треба забезпечити всім верствам населення доступ до базових речей на кшталт освіти і охорони здоровʼя. "В нас мільйони людей втратили абсолютно все через дії країни-агресора, і ми не можемо їх залишити просто тому, що вони опинилися там, де опинилися", - вважає він.

Буткевич підкреслив, що це все величезні завдання і їх можна вирішити, якщо українці зможуть обговорювати ці питання і діяти спільно.

Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з окупованих територій України.

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