У Росії нафантазували "підступний" план Заходу, який стоїть за цією заявою, заявивши, що Захід має намір нібито "фактично окупувати Україну".

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликає ввести британські миротворчі війська для охорони кордону України в разі майбутнього припинення вогню з Росією. Як пише Independent, Джонсон заявив, що відповідальність за збереження будь-якої угоди має лежати на групі європейських миротворчих сил.

"Я не думаю, що ми повинні посилати бойові війська, щоб протистояти росіянам. Але я думаю, що як частина рішення, як частина кінцевого результату, мають бути багатонаціональні європейські миротворчі сили, які контролюють кордон [і] допомагають українцям".

Він також підкреслив, що не уявляє, "щоб така європейська операція могла відбутися без британців".

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За словами Джонсона, західні країни повинні гарантувати, що Росія не зможе просто переозброїтися і почати новий напад на Україну в майбутньому, чітко вказавши, які гарантії безпеки пропонуються.

"Ми повинні чітко визначити, які гарантії безпеки ми вважаємо необхідними. Єдине, що дійсно працює, - це гарантія за статтею 5 НАТО, яка зберігає мир у Європі вже 80 років", - зазначив він.

У Росії вкрай нервово відреагували на таку заяву Джонсона

У Службі зовнішньої розвідки Росії вже нафантазували "підступний" план Заходу, який стоїть за цією заявою Джонсона. Там вигадали, що Захід має намір нібито "фактично окупувати Україну під виглядом розгортання в країні миротворчого контингенту", а потім поділити її між Румунією, Польщею, Німеччиною і Великою Британією.

"Визначено території, які передбачається розподілити між окупантами: Чорноморське узбережжя - Румунія; західні області України - Польща; центр і схід країни - Німеччина; північні області, зокрема столичний регіон, - Великобританія", - фантазують у російській розвідці.

Водночас прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розміщення миротворців можливе тільки за згодою обох сторін конфлікту.

Розміщення військ НАТО в Україні - що відомо

Нещодавно Le Monde написала, що в Європі поновилися секретні дискусії щодо відправки військ в Україну.

Водночас видання The Times написало, що НАТО не захоче відправляти свої війська в Україну. Журналісти зазначають, якщо західних військових уб'є російська армія, то такі країни, як Велика Британія можуть швидко бути втягнутими у війну.

Посол Литви при НАТО Дейвідас Матульоніс заявив, що для відправки військ в Україну не потрібна згода всього НАТО.

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