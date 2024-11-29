Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликає ввести британські миротворчі війська для охорони кордону України в разі майбутнього припинення вогню з Росією. Як пише Independent, Джонсон заявив, що відповідальність за збереження будь-якої угоди має лежати на групі європейських миротворчих сил.
"Я не думаю, що ми повинні посилати бойові війська, щоб протистояти росіянам. Але я думаю, що як частина рішення, як частина кінцевого результату, мають бути багатонаціональні європейські миротворчі сили, які контролюють кордон [і] допомагають українцям".
Він також підкреслив, що не уявляє, "щоб така європейська операція могла відбутися без британців".
За словами Джонсона, західні країни повинні гарантувати, що Росія не зможе просто переозброїтися і почати новий напад на Україну в майбутньому, чітко вказавши, які гарантії безпеки пропонуються.
"Ми повинні чітко визначити, які гарантії безпеки ми вважаємо необхідними. Єдине, що дійсно працює, - це гарантія за статтею 5 НАТО, яка зберігає мир у Європі вже 80 років", - зазначив він.
У Росії вкрай нервово відреагували на таку заяву Джонсона
У Службі зовнішньої розвідки Росії вже нафантазували "підступний" план Заходу, який стоїть за цією заявою Джонсона. Там вигадали, що Захід має намір нібито "фактично окупувати Україну під виглядом розгортання в країні миротворчого контингенту", а потім поділити її між Румунією, Польщею, Німеччиною і Великою Британією.
"Визначено території, які передбачається розподілити між окупантами: Чорноморське узбережжя - Румунія; західні області України - Польща; центр і схід країни - Німеччина; північні області, зокрема столичний регіон, - Великобританія", - фантазують у російській розвідці.
Водночас прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розміщення миротворців можливе тільки за згодою обох сторін конфлікту.
Розміщення військ НАТО в Україні - що відомо
Нещодавно Le Monde написала, що в Європі поновилися секретні дискусії щодо відправки військ в Україну.
Водночас видання The Times написало, що НАТО не захоче відправляти свої війська в Україну. Журналісти зазначають, якщо західних військових уб'є російська армія, то такі країни, як Велика Британія можуть швидко бути втягнутими у війну.
Посол Литви при НАТО Дейвідас Матульоніс заявив, що для відправки військ в Україну не потрібна згода всього НАТО.