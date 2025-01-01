У будівлі суду серед стягів держав-учасниць МКС встановили синьо-жовтий прапор.

У середу, 1 січня, Україна офіційно стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС). У будівлі суду серед стягів держав-учасниць МКС було встановлено синьо-жовтий український прапор, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що відтепер Україна отримує такі ж права, як інші держави, - тобто, стає повноцінним членом МКС, зокрема, може брати участь у виборах, пропонувати поправки тощо.

За словами речника МКС Фаді ель-Абдалли, тепер Україна є "повноправною державою-учасницею цього міжнародного договору та має всі права й обов'язки, закріплені за державами-учасницями".

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"Найважливішим серед них є право голосувати при затвердженні бюджету, ухваленні змін, поправок до Римського статуту, при виборі суддів, майбутнього прокурора та його заступників, що певною мірою допомагає формувати майбутнє міжнародного кримінального права", - пояснив речник МКС.

Він також висловив сподівання, що Україна надихне своїм прикладом інші держави:

"Сподіваємося, що інші також сприймуть це як сигнал, підтримають його та братимуть участь у наближенні нас до здійснення мрії про універсальність Римського статуту, коли всі держави будуть об'єднані у глобальній боротьбі з безкарністю та виступатимуть за побудову справедливішого світу".

Україна і МКС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 січня долучається до Асамблеї МКС. У грудні Київ передав ратифікаційну грамоту генеральному секретарю ООН, але документ не набрав чинності одразу.

У попередніх сесіях Асамблеї Україна мала статус спостерігачів - її представники могли бути присутніми на засіданнях, але не мали права голосу та брати участі в ухваленні рішень.

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