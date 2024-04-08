Водночас він наголосив на проведенні мирного форуму, який відбудеться у Швейцарії.

В Україні можна досягти миру лише на фронті, оскільки президент РФ Володимир Путін розуміє тільки мову сили. Про це в інтерв'ю CNN заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

За його словами, він вже протягом багатьох років займається мирним посередництвом.

"Звичайно, коли йдеться про негайний мир, він починається з діалогу, а після діалогу ви починаєте встановлювати параметри. Але я думаю, що холодна правда в цьому конкретному випадку полягає в тому, що єдиний спосіб досягти миру - це на полі бою", - наголосив Стубб.

Президент Фінляндії додав, що Путін розуміє лише силу та "багато в чому ця війна занадто велика для нього, щоб її програти".

"І я іноді думаю, чи не здається йому, що мир майже неможливий з його погляду", - зауважив політик.

Своєю чергою Стубб заявив, що необхідно провести мирний форум, який повинен відбутися у Швейцарії. За його словами, мир має бути двостороннім, оскільки він не впевнений в тому, коли для цього будуть відповідні умови.

Також президент підкреслив, що західні країни повинні відшукати багато шляхів для допомоги Україні, які можуть бути і двосторонніми.

Водночас він нагадав про те, що нещодавно приїжджав з візитом до Києва, аби надати пакет військової допомоги розміром 188 млн євро, який включає в себе засоби ППО та важку артилерію.

"Фінляндія - досить маленька країна, але за ВВП на душу населення ми посідаємо шосте місце серед найбільших донорів. Ми надали 2 млрд євро як військову допомогу і 700 млн як гуманітарну допомогу на розвиток", - зауважив Стубб.

Президент Фінляндії вважає, що такі речі є практичними та вони потрібні українцям.

"І ці потоки можуть бути двосторонніми. Вони можуть виходити від Європейського Союзу, як це відбувається зараз. Вони можуть виходити навіть від НАТО, і, звісно, вони мають виходити від США", - сказав він.

Крім того, політик закликав Конгрес США схвалити пакет необхідної допомоги для нашої держави.

"Я закликаю американський Конгрес виділити 60 млрд доларів - це вкрай необхідно. По суті, ми граємо з життями українців, і я не думаю, що наша внутрішня політика має бути пов'язана з життями українців. Їм потрібна допомога, і вона потрібна їм зараз", - запевнив Стубб.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів, скільки ракет знаходиться на складах РФ. За його словами, більшість ракет, які виготовляє Росія, одразу використовуються для ударів по Україні.

"Ракет у росіян залишилося досить багато. Як ми знаємо, за даними ГУР, їх залишилося майже 1000. І ворог постійно використовує нові та нові ракети. Запас у них суттєво вичерпаний. Ми це бачимо навіть по аналізу тих ракет, які нещодавно ворог використав. Наприклад тоді, коли він бив "Цирконом", наш експертний центр встановив, що ракета була досить нова, вироблена під час повномасштабного вторгнення", - наголосив він.

Також військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник не погоджується з тим, що Росія може поставити в стрій 300 тисяч військових до літа.

"Мобілізаційний потенціал РФ складає від 1,5 до 3 мільйонів чоловік. Розуміємо, що призовна компонента в них була завжди, бо користуватися автоматом Калашникова вони уміють, а самих автоматів попередня імперія виготовила більше ніж 100 млн. Такої кількості на складах немає, але кілька мільйонів є точно, а патронні і снарядні заводи у них завантажені на 100%, вони й досі залишаються найбільшим виробником і на місяць виробляють десь 130-150 тисяч", - пояснив експерт.

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