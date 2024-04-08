Росія застосовує тактику накопичення ракет для того, щоб потім завдавати масованих ударів по Україні.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш заявив, що більшість ракет, які виробляє РФ, вона відразу ж застосовує для ударів по Україні.

"Ракет у росіян залишилося досить багато. Як ми знаємо, за даними ГУР, їх залишилося майже 1000. І ворог постійно використовує нові та нові ракети. Запас у них суттєво вичерпаний. Ми це бачимо навіть по аналізу тих ракет, які нещодавно ворог використав. Наприклад тоді, коли він бив "Цирконом", наш експертний центр встановив, що ракета була досить нова, вироблена під час повномасштабного вторгнення", – пояснив Євлаш в ефірі телемарафону.

Він також додав, що Росія також використовує деякі зразки ракет для розвідування систем української ППО.

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"Зокрема, вони використовують і випробовують їх у бойових умовах. Випробовують як самі ракети, зокрема й північнокорейські, так і наше ППО. Звісно, що одна з функцій таких ударів – це зокрема й розвідувальна", – сказав Євлаш.

Речник також прокоментував проблему з великою кількістю розвідувальних дронів РФ, які корегують російські удари по території України. Він пояснив, що Росія виготовляє їх у великих кількостях, модернізує вже наявні та розробляє нові безпілотники.

"Дрони – це суттєва проблема. Постійно ворожі безпілотники залишаються висіти в прифронтових територіях. Зокрема, поблизу Харківщини та Херсону. Там постійно знаходяться ці малопомітні та малогабаритні цілі, які досить складно виявити. Адже їх застосовують на великій відстані – 5 і більше кілометрів. І збити такий дрон досить складно", – каже речник Повітряних сил.

Масовані удари РФ

Напередодні Євлаш також пояснив, чому РФ вже другий місяць не виводить на бойове чергування літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. За його словами, в Росії ще є можливість відновити розвідку з цих літаків.

Росія останніми тижнями активно атакує українські електростанції, використовуючи дорогі високоточні балістичні ракети, при цьому в України є лише кілька систем ППО Patriot, здатних їх збити, пише Financial Times.

Водночас, за оцінками представника військової розвідки України Андрія Черняка, у Росії достатньо ракет для ще однієї або двох великих атак у найближчі тижні.

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