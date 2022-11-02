Збір триватиме з 2 по 8 листопада. Планують закупити 50 машин.

Волонтер і український ведучий Сергій Притула оголосив новий мегазбір коштів для ЗСУ. Цього разу ціль - 200 мільйонів гривень на закупівлю 50 британських гусеничних бронетранспортерів Spartan.

Про це Притула повідомив у своєму відеозверненні.

Волонтер пояснив, що зараз вони особливо потрібні українським захисникам на фронті. Адже через дощову погоду, а надалі й через сніги нашим військовим вкрай необхідна саме гусенична техніка.

Відео дня

"Ви хотіли великий збір? Мегазбір? А давайте для нашої рідненької армії купимо дуже багато боронованої техніки. Давайте будемо брати її десятками, пачками і зробимо з того всього великий броньований кулак. Великий збір на 50 "Спартанів" оголошую відкритим! Рахунки - в описі до відео. Погнали!", – написав він у Facebook.

Притула зазначив, що на партію з 50 британських бронетранспортерів Spartan потрібно 200 млн грн. Збір триватиме з 2 по 8 листопада.

За словами Притули, всі 50 БТР є в наявності, тож ця партія зможе дуже швидко прибути в Україну.

Техніка для ЗСУ від Притули

Нагадаємо, раніше фонд Притули і громадський активіст Стерненко провели збір на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV, про який оголосили 10 жовтня на тлі масованої ракетної атаки росіян по містах України. Зі слів Притули, вони планували зібрати на дрони-камікадзе 100 млн грн, однак всього за добу було зібрано більш ніж утричі більше – 352 млн грн.

Також відомо, що наприкінці червня фонд Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим оголосив про початок збоку коштів на безпілотники "Байрактар". Українці зібрали 600 млн грн. Однак компанія Baykar вирішила надати три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином волонтери отримали можливість спрямувати зібрані кошти на купівлю супутника.

За 600 млн грн, які українці збирали на безпілотники "Байрактар", фонд Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії.

Довідка УНІАН. FV103 Spartan – гусеничний бронетранспортер, що надійшов на озброєння британської армії у 1978 році. Він був розроблений як варіант БТР сімейства Combat Vehicle Reconnaissance. БТР може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу. Озброєний одним кулеметом 7,62 мм.

Маса Spartan складає 10 тонн. Він оснащувався бензиновим двигуном Jaguar 4,2 xk. і може розвивати швидкість до 96 км/год і має запас ходу 510 кілометрів. Усього їх виробили майже 1 000 одиниць.

Великобританія вже передала Україні 35 таких БТР.

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