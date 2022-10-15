Також Притула розповів, чи можуть волонтери допомогти купити систему протиповітряної боротьби.

Волонтер Сергій Притула сподівається, що Україна зможе "гучно" відповісти на іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які масово закупила Росія.

Про це він заявив в інтерв'ю LIGA.net.

"Якщо все складеться правильно, – можливо, наша відповідь на іранські безпілотники буде гучною", – заінтригував Притула. Відео дня

Інші подробиці він поки не має права розповідати.

Зазначимо, що після оголошення останнього збору коштів фонд Притули зібрав 352 млн "на помсту" РФ. Безпосередньо на дрони-камікадзе піде тільки 100 млн.

"Ми ніколи не беремо на себе відповідальність за вибір напрямку, куди спрямовувати такі колосальні суми. Як і в історії з Bayraktar, у нас вивільнився величезний бюджет, але Міноборони попросили зупинитися і подивитись, куди можна спрямувати ці кошти. І шляхом зустрічей та перемовин була намацана історія з супутником", - зазначив волонтер.

Але, за його словами, українці донатили саме на "бавовну". Тому вони не можуть використати ці гроші на зимову форму, тепловізори чи дрони.

"Вони мають йти на знищення живої сили та техніки ворога. Міноборони накидує нам різні варіанти. Звичайно, ми вийдемо в паблік і повідомимо, куди будуть скеровані ці кошти", - пояснив Притула.

Також Притула пояснив, чи можуть волонтери допомогти купити систему протиповітряної боротьби. За його словами, це ринок дуже вузької номенклатури та питання не в грошах, а в політичній волі. Як приклад він навів ситуацію з танками.

"Україна здатна купити танки Leopard 2. Вони є в тій же Іспанії", – пояснює Притула. – "Але щоб їх нам продали – треба добро від країни-виробника. А німці поки не мають політичної волі".

Німеччина не має волі, зокрема, тому що флюгером в цьому питанні для багатьох держав є США, вважає волонтер.

"А США не діляться з нами навіть своїми танками Abrams. Щойно звідти піде потік – це буде сигналом, що можна", – підсумував Притула.

Як повідомляв УНІАН, після масованого ракетного удару по Україні із застосуванням "шахідів" Притула разом із Сергієм Стерненком відкрили збір на "помсту росіянам" - українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. За словами волонтерів, чим більше грошей зберуть, тим більше дронів зможуть придбати.

Лише за добу на дрони-камікадзе RAM ll UAV для Сил оборони України українцям вдалося зібрати 352 мільйони гривень.

Іранські дрони-камкадзе в Україні: що відомо

У середині серпня стало відомо, що Росія придбала у Ірану тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно ця сторона продовжує заперечувати надання безпілотників країні-окупанту. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Вперше на Миколаївщині іранський дрон-камікадзе "Shahed-136" російська армія застосувала 20 вересня, завдавши удару по прибережній зоні Очакова.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на озброєнні у Російської Федерації залишається ще близько трьохсот іранських дронів.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Залужного, Польща надала Україні комплекси, з яких українці збивають іранські дрони.

В РНБО додали, що Сили оборони збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, українська ППО успішно справляється з іранськими дронами.

Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що країни-члени Альянсу передадуть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками.

Довідка УНІАН. Дрон-камікадзе - баражуючий боєприпас. Він призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами. Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

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