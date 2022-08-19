За його словами, українські воїни отримали принципово нові спроможності, які дозволять ефективніше знищувати окупантів.

Сили оборони України отримали якісно нові спроможності завдяки "народному супутнику".

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Очільник Міноборони підкреслив, що тепер ГУР, Збройні Сили України та інші складові сил оборони матимуть у своєму розпорядженні дані з угрупування супутників компанії ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Це допоможе набагато ефективніше наносити ураження ворогу і швидше вигнати його з української землі, зберігши життя наших воїнів та населення.

Резніков зазначив, що під час особистої зустрічі Сергій Притула запропонував йому скерувати кошти з проекту "Народний Байрактар" на потреби війська, оскільки безпілотники Україна отримає безкоштовно.

"Визначаючи пріоритети оборони під час відсічі російській агресії, Міноборони виходить з того, що ми не переможемо ворога за рахунок кількості. Тільки за рахунок якості. Тому головним завданням є створення якісної переваги української армії над противником. Фахівці Міноборони разом з Генеральним штабом ЗСУ та ГУР МО детально проаналізували ситуацію і визначили найкращий варіант, який дозволить нашій армії піднятися на кілька сходинок вгору", - зазначив міністр.

Як зазначив Резніков, з квітня у перемовинах з партнерами Україна підкреслювала необхідність отримання у вигляді допомоги або придбання далекобійної високоточної зброї.

"У червні в цьому плані сталося своєрідне тектонічне зрушення. Ми почали отримували не тільки системи MLRS різних типів, але й високоточні снаряди для ствольної артилерії. Для оптимального використання цього нового потенціалу і планування операцій військовому командуванню було потрібно суттєво підвищити можливості розвідки не тільки на тактичному, але й на оперативному рівні. На даний момент ми отримуємо інформацію з супутників від партнерів. Але ці дані переважно з оптичних супутників, які мають свої технологічні обмеження щодо роботи вночі, коли хмарно, поле бою затягнуте димом, іде сніг чи є інші перешкоди. Крім цього ці відомості надходять з певною затримкою та не з усіх напрямків, що в той чи інший момент важливі для наших військових. Тепер ситуація буде принципово іншою", - заявив Резніков.

Міністр наголосив, що українцям вдалося:

по-перше, вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR. Цей супутник, що бачить вночі та через хмари тощо, працюватиме в інтересах сил оборони України в режимі 24/7. "Придбати" - це не перебільшення. Він здобуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції;

по-друге, одночасно було придбано доступ до цілого сузір’я супутників, наші військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року;

по-третє, розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно.

"Тобто наша армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. При чому робитиме це швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно. Дані від партнерів залишатимуться важливим компонентом нашої обізнаності. Це поєднання підвищить якість прийняття рішень. Ще один важливий момент. Генеральний штаб і воєнна розвідка визначили технічні вимоги до супутникових технологій, які хотілося б залучити для нашої армії. Під час аналізу конкретних пропозицій на ринку було з’ясовано, що можливості компанії ICEYE – це справжній "космос". Проте вони мали так само недосяжну вартість. Тому напочатку ми навіть не сподівалися, що вдасться їх залучити", - розповів очільник Міноборони.

За його словами, проект вдалося реалізувати завдяки українському підприємцю Максиму Полякову.

"Наші військові і розвідка не приховували радості. Адже поєднання якісних розвідданих з супутників та можливостей високоточної зброї дійсно створює нові спроможності. Скажімо, незабаром кожен HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога", - зазначив він.

Очільник МОУ зауважив, що це справді гарні новини, до яких доклалися прості громадяни, український бізнес, волонтери, оборонне відомство, воєнна розвідка і фахівці Генштабу. Він подякував усім причетним та пообіцяв більш ефективне знищення окупантів.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю трьох "Байрактарів", пішли на купівлю супутника, а саме - на повний пакет послуг фінського космічного супутника дистанційного зондування Землі компанії ICEYE.

УНІАН писав, про вражаючі характеристики супутника ICEYE, придбаного фондом Притули.

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