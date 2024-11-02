Якщо військові не втримають певні позиції, це відріже підрозділи у самому місті від постачання.

Бої біля Торецька, на перший погляд, нагадують багато інших ділянок фронту в Україну, кожна з яких має свої окопи та бункери. Однак прорив позицій тут може мати катастрофічні наслідки для оборони української сторони, пише New York Times.

"Якщо я зараз втрачу ці позиції, то всі підрозділи в Торецьку будуть відрізані від постачання та матеріально-технічного забезпечення, тому що всі дороги позаду", — сказав командир батальйону 28-ї механізованої бригади під позивним "Несквік" кореспонденту видання.

За словами журналіста, українські військові воюють з укріплених, вкопаних бункерів. Дуже рідко вони пересуваються у відкритому просторі, оскільки їх швидко помітять ворожі дрони. Всі можливі підходи до позицій ретельно заміновані.

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"Якщо узагальнити, то це маневрена оборона Другої світової війни. Нічого не змінилося. Не забувайте про мінні поля. Це не так просто, як здається. Усе нове – добре забуте старе", — сказав "Несквік", маючи на увазі стратегію, яка базувалась на мобільності та опортунізмі.

Рідко є шанс пересуватися на відкритому повітрі, де російські безпілотники, деякі з яких оснащені тепловим нічним баченням, можуть швидко вбити їх. Міни приховані по всій землі, де солдати могли б просуватися вперед, якби могли. Водночас росіяни постійно накриває позиції сил оборони з авіації, артилерії та мінометів.

Зазначається, що окупанти влаштовують штурми приблизно двічі на тиждень. Час від часу до погано навчених бійців приєднуються набагато краще підготовлені військовослужбовці російських ВДВ, і в більшій кількості. Позиції, які зараз утримують Сили оборони в районі Торецька, були відвойовані у "вагнерівців" більше року тому.

"Поразка може перерости в стратегічні втрати в промисловому центрі східної України. Почалося б із сусіднього Торецька, де вже точаться міські вуличні бої, а згодом перекинулося б у більш значні та стратегічно цінні міста. Просування сюди дозволило б Москві заблокувати лінію постачання, яка з’єднує українські сили на більшій частині сходу, відрізавши їх від важливих медикаментів і боєприпасів", - зазначає видання.

Особливо важливим є місто Костянтинівка. За словами військових, воно може забезпечити шлях до Краматорська та Слов'янська в обхід річки та посадок. Окупанти також знають, що це ключове місто й поступово видавлюють ЗСУ.

Ситуація в районі Торецька

Сили оборони стабілізували ситуацію у Торецьку, ворог не просувається у місті, повідомила нещодавно речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

На думку військового аналітика, ветерана російсько-української війни, майора запасу НГУ Олексія Гетьмана, битва за Торецьк може затягнутися ще на місяці.

Як писав Forbes, у Торецьку бійці ЗСУ зносять цілі будинки з російськими військовими

Протягом минулої доби на Торецькому напрямку окупанти за три рази штурмували в районах Торецька та Щербинівки. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація біля Торецька, Костянтинівки та Петрівки"

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