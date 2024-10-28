На Сіверському напрямку росіяни намагались прорвати нашу оборону біля Виїмок, але лише зазнали втрат.

Сили оборони стабілізували ситуацію у Торецьку, ворог не просувається у місті. Про це повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Ворог у Торецьку за останній час не просунувся. Ми стримуємо його доволі вдало і стабілізували ситуацію. Ворог не просувається. Як і раніше вони залишаються у східних районах міста і не просуваються далі", - сказала вона.

За інформацією Бобовнікової, за сьогодні ворог в Торецьку здійснив 6 атак, поблизу Часового Яру - відбулося 9 штурмів.

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"За минулий тиждень на Краматорському напрямку ворог провів 12 безуспішних атак. Вони застосовують тактику малих штурмових груп, як і раніше. Однак кількість обстрілів з артилерії, дронів і авіації не зменшилась. Особливо що стосується авіації. Також на напрямку діють диверсійно-розвідувальні групи - це може бути навіть одна особа, дві, три, які коригують цілі і намагаються шукати слабкі місця. Подібні групи швидко виявляються і знищуються", - розповіла речниця ОТУ, інформуючи про обстановку в районі Часового Яру.

Вона зауважила, що на Сіверському напрямку росіяни днями намагались прорвати нашу оборону біля Виїмок.

"Ворог провів у той день 6 штурмів біля Виїмок. Штурмували малими групами, яких підвозила техніка якомога ближче до лінії бойового зіткнення, висаджувала і далі вони у пішому порядку доходили до передових позицій. І так хвилями повторювалося. Подібні атаки закінчуються для ворога значними втратами, оскільки на Сіверському напрямку ми займаємо вигідніше положення", - зазначила Бобовнікова.

Ситуація на Донеччині - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня моніторинговий проєкт DeepState інформував, що в Торецьку Донецької області 3-тя окрема мотострілецька бригада росіян продовжує рухатися вперед у місті. Також повідомлялось, що армія РФ окупувала Новосадове.

На думку військового аналітика, ветерана російсько-української війни, майора запасу НГУ Олексія Гетьмана, битва за Торецьк може затягнутися ще на місяці. Він пояснив, що у Торецьку ще є вцілілі будівлі, а бої у забудові можуть тривати місяцями.

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