Путін у телефонній розмові з Трампом дав зрозуміти, що не має наміру прислухатися до закликів президента США припинити війну.

У той час як президент США Дональд Трамп відступає у своїй підтримці України, Росія використовує цей шанс для нарощування своїх наземних наступів і бомбардування міст по всій Україні.

Як пише The Wall Street Journal, російський лідер у телефонній розмові з Трампом дав зрозуміти, що він не має наміру дослухатися до закликів президента США припинити війну і що його цілі залишаються такими самими, як і під час вторгнення: відновити російське панування в Україні та примусити Захід припинити підтримку Києва. І рішення США цього тижня припинити постачання зброї українцям дає значний імпульс зусиллям Путіна.

Як зазначає WSJ, стратегія Путіна спрямована на те, щоб зламати здатність і волю України вести війну, посилюючи тиск на її військове і цивільне населення. Тепер Україна стикається з літом нещадних атак з боку РФ, а зусилля Трампа щодо досягнення миру зайшли в глухий кут.

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Як зазначають аналітики, останні події зміцнюють упевненість Росії в тому, що вона може пережити Україну та її прихильників у війні на виснаження. Україні доведеться економити матеріальні засоби, і цей крок, імовірно, прискорить російські успіхи на полі бою.

"Але захоплення території може бути не найважливішою метою для Росії на цьому етапі війни. Натомість, як кажуть деякі аналітики, Путін хоче "перемолоти" війська і техніку свого меншого сусіда і підірвати підтримку з боку цивільного населення і Заходу", - підкреслює WSJ.

Саме тому Росія нарощує авіаудари по Києву та інших містах, що призводить до зростання жертв серед цивільного населення, пошкодження будівель і виснаження мешканців, зазначає видання.

Україна і США

Як писали ЗМІ, Міністерство оборони США призупинило постачання в Україну окремих видів зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів через нібито зменшення запасів артилерійських снарядів, ракет протиповітряної оборони та високоточної зброї.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями має намір обговорити з президентом США Дональдом Трампом повідомлення про припинення поставок Україні критичних видів озброєння.

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