За його словами, Америка повинна "переконатися, що у нас є достатньо для нас самих".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував ситуацію довкола поставок зброї Україні. За його словами, Вашингтон продовжує надавати озброєння Києву.

"Ми даємо зброю Україні. Ми працюємо з ними, намагаючись їм допомогти. Байден спустошив нашу країну, надаючи їм зброю", – заявив він у коментарі журналістам.

За його словами, Америка повинна "переконатися, що у нас є достатньо для нас самих".

Відео дня

Деталей щодо того, яку зброю Штати продовжують постачати Україні, Трамп не розкривав.

США призупинили поставки деякої зброї Україні

Днями видання Politico повідомило що Сполучені Штати Америки призупиняють поставки зенітних ракет і деяких важливих боєприпасів для України – відповідне рішення ухвалили в Пентагоні.

BILD писав, що наявних запасів американських ракет Україні має вистачити до кінця літа, після чого ситуація може бути критичною.

Речниця Держдепу США Теммі Брюс, коментуючи цю ситуацію, заявила, що рішення Пентагону не означає повне припинення військової допомоги.

"Ми не зупинили постачання зброї Україні. Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася. Як ви чули від міністерства оборони, існує безліч інших потужних варіантів і зусиль щодо ситуації з Україною і постачанням зброї", – заявила вона.

Варто зазначити, що президент України має намір днями обговорити ситуацію з поставками зброї з президентом США Дональдом Трампом.

Вас також можуть зацікавити новини: