Влада Білорусі продовжила до весни заборону на польоти цивільної авіації в тих районах країни, звідки армія РФ стріляє по Україні.

Влада Білорусі продовжила до квітня заборону на польоти цивільних літальних апаратів в південній частині країни. Це означає збереження загрози ракетних ударів по Україні з цього напрямку, як мінімум, до весни. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Дію зони обмеження для польотів всіх типів цивільних повітряних суден (включно з БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжено згідно NOTAMN O0973/22 з 1 січня по 1 квітня 2023 року", – йдеться в повідомленні.

Заборону на польоти над півднем Білорусі влада запровадила у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну – 24 лютого 2022 р.

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Спостерігачі зазначають, що саме з південних районів Білорусі окупанти запускають ракети по об'єктах на території України. За підрахунками моніторингової групи, за час війни з білоруської території по українських містах було випущено щонайменше 721 ракету.

"Загроза ракетних обстрілів території України з повітряного простору Білорусі зберігається як мінімум ще на три місяці", - констатували спостерігачі.

Участь Білорусі в агресії проти України

З перших годин російського вторгнення в Україну режим Лукашенка всіляко сприяв агресору – надавав білоруську територію для наземних атак, а повітряний простір країни опинився в повному розпорядженні російської авіації.

Водночас Лукашенко не став прямо задіяти армію Білорусі у війні. Її участь обмежується логістичним і технічним сприянням Збройним силам РФ, допомогою в навчанні мобілізованих.

Український Генштаб вважає малоймовірним вступ армії Білорусі у війну на цьому етапі. Проте, білоруські війська своїми демонстративними навчаннями намагаються відволікати на себе частину військових резервів України.

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