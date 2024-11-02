Кадиров планує відправити на війну 84 тисяч чеченців, - ЦНС

У Чечні переконують, що ця кількість бійців нібито "добровільно" погодилася вирушити на фронт.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров планує відправити на війну проти України 84 тисячі чеченців.

Як повідомляє Центр національного спротиву, "піхотинець Путіна" оголосив, що Чечня виконала всі завдання поставлені Кремлем, щоб уникнути мобілізації. Нібито "добровільно" на фронт погодилися їхати 84 тисячі чеченців.

"Проте Москва не може впоратися з ситуацією, розв’язана нею війна затягується, і "гарматного м’яса" бракує. Тому маріонетковий режим буде ще активніше намагатися використати будь-яку можливість, щоб відправити чеченців та представників інших національних меншин РФ на фронт, служачи шизофренічним ідеям Путіна та його оточення", - зазначили в ЦНС.

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"Кадирівці" на війні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно кадирівські війська покидають блокпости на тимчасово окупованій території Херсонської області. Їх повністю заміняють росіяни.

Натомість у Курській області чеченці активно потрапляють у полон ЗСУ. Командир спецназу "Ахмат" генерал-майор Апті Алаудінов заявив, що не планує рятувати чеченців, які добровільно здалися в полон Збройним силам України.

Втім, під час обміну полоненими 18 жовтня, Україна віддала РФ бійця зі спецпідрозділу "Ахмат" Акрамана Масхабова. Сам кадирівець розповідав, що він із Грозного та був мобілізований за три місяці до потрапляння в полон, але фото в його соцмережах свідчать, що до армії він потрапив мінімум в липні 2023 року.

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