Олексій Резніков зазначив, що російські запаси виснажуються через війну проти України.

У Російської Федерації значно знизилися запаси ракет з 24 лютого 2022 року, коли армія РФ вторглася на територію України. Що стосується іранських дронів-камікадзе, то їх у Кремля залишилося всього 12%.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на даний момент у Москви залишилося всього 19% стратегічних високоточних ракет та близько 78% тактичних ракет. При цьому він вказав, що у росіян залишилося 11% "Іскандерів", 9% "Калібрів" та 16% Х-101.

"Формула безпеки: ракетна міць "другої армії світу" обернено пропорційна строгості дотримання санкцій, помноженої на міць української ППО", - підсумував Резніков у Twitter.

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Запаси зброї у Росії - що відомо

Глава Головного управління розвідки Міноброни України Кирило Буданов заявив, що у Росії запасів ракет залишилося на два-три масованих удари. За його словами, окупанти економлять "кинджали", тому що вони в дефіциті, а виробляти нові вони не можуть.

Пізніше він заявив, що до березня поточного року проблема з наявністю в російській армії боєприпасів, зокрема артилерійських, стане дуже явною. За його словами, запаси боєприпасів у росіян скоротяться до 30%.

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