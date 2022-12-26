Керівник ГУР Міноборони зазначив, що росіяни економлять ракети "Кинджал" через їхню обмежену кількість і нездатність виробляти нові.

У Росії залишилося ракет на два-три масованих удари по Україні. Після чого вони в принципі закінчаться.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Liga.net. Він відзначив, що РФ уже зменшила інтенсивність таких терористичних обстрілів.

"Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі", - сказав Буданов.

Відео дня

Говорячи про скорочення частоти масованих обстрілів керівник ГУР звернув увагу, що спершу Росія била по українській критичній інфраструктурі раз на тиждень, потім - раз на 10 днів, раз на два тижні, а зараз пауза триває ще довше.

"Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально", - наголосив Буданов.

Він розповів, що росіяни бережуть ракети "Кинджал" через їхню обмежену кількість. Також впливає брак комплектуючих для їхнього виготовлення через санкції. Якщо деякі компоненти вони й завозять завдяки праралельному імпорту, то частину, попри все, так і не можуть дістати.

"Їх усього на початок війни було, наскільки я пам’ятаю, 47 штук. За цей час вони змогли зробити декілька, поки були запчастини. Це несерйозно. Можна лякати світ тим, що в тебе є "Кинджал". Але коли починаєш їх реально використовувати – що далі? Можеш зробити 47 ударів. Для розуміння, "Іскандерів" використано понад 900. Що таке 47?", - каже Буданов.

Ракетні удари росіян по критичній інфраструктурі

З початку жовтня Росія розпочала регулярно завдавати масовані ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури України. Під удари потрапляють системи енергетики, тепло- і водопостачання.

Одна з останніх таких атак відбулася 16 грудня. Того дня Росія запустила по об'єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 – крилаті (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 – керовані авіаційні ракети (х-59/х-31п). Сили і зенітних ракетних військ Повітряних сил і протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили 60 ракет.

Нещодавно секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в росіян лишилось запасів ракет на 2-3 атаки. Після цього запаси вичерпуються, а це неприпустимо для військових. За його словами, в арсеналі росіян більш-менш достатньо ракет С-300, але іранські дрони-камікадзе вже не приносять користі, оскільки українські військові навчились їх збивати.

Раніше експерти та чиновники кілька разів запевняли, що у Росії закінчуються запаси ракет. Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов також заявляв, що запаси високоточних ракет у Росії впали до критичного рівня за багатьма показниками.

Вас також можуть зацікавити новини: