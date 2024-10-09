Буданов брав участь у ключовому етапі операції у Вовчанську, - розвідник

Його присутність підтримує бійців та додає їм мотивації, зізнався військовий.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов особисто брав участь в операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Про це розповів командир підрозділу "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР МОУ з позивним "Лінукс" в етері телемарафону.

Ця операція дозволяє говорити про перспективи звільнення півночі Харківщини, адже агрегатний завод був важливою опорною точкою. Важливим етапом місії стало непомітне для ворога накопичення українських сил і засобів у районі проведення бойового завдання.

"Це якраз класика операцій для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили: і безпілотних систем, і артилерії, і особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас, і ми його виконали повністю", - зазначив "Лінукс"..

Розвідник розкрив деякі деталі про цю операцію. Одним з важливих факторів під час здійснення місії була чітка взаємодія між задіяними у штурмі групами спецпідрозділу Тимура - "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Терор". За його словами, операція тривала кілька тижнів. Кожен з підрозділів мав свою специфіку роботи. Вдалось дотриматись координації.

За словами розвідника, Буданов був зі своїми підлеглими на ключовому етапі операції у Вовчанську:

Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував операцією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію, що вище командування знає про проблеми і ситуації, які можна оперативно вирішити. Це дає результат наших операцій".

Звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони зачистили усі будівлі Вовчанського агрегатного заводу від російських загарбників.

Представник ГУР МО України Андрій Черняк відзначав, що під час операції української розвідки із зачистки Вовчанського агрегатного заводу ватажки російських солдатів розуміли безнадійність повернення контролю над об'єктом, проте все одно змушували окупантів чинити опір.

Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев сказав, що російські загарбники намагаються знищити агрегатний завод у Вовчанську вогнеметною системою і керованими авіаційними бомбами.

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