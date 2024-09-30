Саранцев пояснив, що для російських загарбників втрата контролю над агрегатним заводом стала потужним іміджевим ударом.

Російські загарбники намагаються знищити агрегатний завод у Вовчанську вогнеметною системою і керованими авіаційними бомбами. Про це речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев сказав в ефірі інформаційного марафону.

"Ситуація там найбільш складна і найбільш напружена, тому що агрегатний завод став ціллю №1 для противника. Завод для нього якоїсь тактичної чи стратегічної цілі не має", - сказав Саранцев.

Речник пояснив, що для російських загарбників втрата контролю над агрегатним заводом стала потужним іміджевим ударом.

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У цьому зв’язку, ворог наразі намагається застосовувати максимальний спектр озброєння у цій місцевості. Саранцев наголосив:

"Він застосовує і важку вогнеметну систему ТОС-1А, і скидає КАБи. Тобто, діє за стандартною для себе практикою, коли те, що йому не дісталося, він його знищує".

Загалом, речник сказав, що противник не полишає загарбницьких намірів і здійснює штурмові дії в напрямку Сил оборони України. Найгарячіша ситуація на Харківському напрямку зараз районі Вовчанська.

Звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони зачистили усі будівлі Вовчанського агрегатного заводу від російських загарбників.

Представник ГУР МО України Андрій Черняк відзначав, що під час операції української розвідки із зачистки Вовчанського агрегатного заводу ватажки російських солдатів розуміли безнадійність повернення контролю над об'єктом, проте все одно змушували окупантів чинити опір.

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