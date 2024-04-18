За словами Федоренка, ворог не має тактичних успіхів в напрямку Часового Яру протягом останніх трьох днів.

Російські окупанти продовжують наступати в бік Часового Яру, заявив в ефірі телемарафону командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко.

"Для противника це є пріоритет – чітко визначені терміни, до 9 травня мають отримати тактичні успіхи на полі бою. Як результат – ворог не шкодує особового складу, сил та засобів для того, щоб постійно штурмувати. Але противник протягом останніх трьох днів жодних тактичних успіхів не мав, не зважаючи на те, що давить достатньо активно", – сказав Федоренко.

Він також розповів, у чому полягає тактика ворога на цьому напрямку: "Штурмують не виключно "в лоб" Часів Яр, намагаються обійти його з двох боків – з Богданівки та Іванівського. Нарощують зусилля та паралельно проводять ударно-штурмові дії під Кліщіївкою та Андріївкою".

Відео дня

За словами військового, попри нестачу боєприпасів та оборонних засобів, Сили оборони продовжують відбивати атаки ворога та завдавати йому якомога більших втрат.

"Сьогодні вранці ворог задіяв три одиниці броньованої техніки. Хотів швидко завести свою штурмову групу до передньої лінії, діяв доволі нахабно. Але в підсумку втратив дві одиниці техніки – третя поїхала з поля бою з однією метою – вижити. Я маю стриманий оптимізм про те, що ворогу не вдасться до визначеного терміну отримати той результат, який перед ними ставить керівництво", – заявив Федоренко.

Часів Яр залишається одним із найгарячіших напрямків на фронт

Напередодні речник угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що Часів Яр знаходиться під повним контролем Сил оборони України. Але окупанти намагаються повністю знищити місто КАБами.

Про складні бої в районі міста повідомив військовий аналітик та співзасновник проекту DeepState Роман Погорілий. Він зазначив, що головною проблемою для українських захисників тут є російська авіація.

Вас також можуть зацікавити новини: