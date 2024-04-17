За словами Федоренка, російські окупанти зроблять усе, щоб захопити місто до 9 травня.

Російсько-українська війна триває й РФ продовжує активно штурмувати позиції Сил оборони в районі Часового Яру, сказав командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко.

"Це є однією з наступних точок, яка є для них принципово важливою, противник буде намагатися виконувати це завдання до 9 травня, оскільки є чітке завдання керманича РФ, диктатора Путіна. Відповідно російські війська продовжують концентрувати війська для того, щоб продовжувати тиснути на Часів Яр. Також, додатково тиснуть по флангах, це Богданівка, Іванівське, для того, щоб взяти Часів Яр у кліщата", – пояснив Федоренко в ефірі телемарафону.

Військовий також зазначив, що попри нестачу боєприпасів, Сили оборони продовжують завдавати ворогові значних втрат у живій силі та броньованій техніці.

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"Під час вчинення ударно-штурмових дій, ворог втрачає на полі бою від 40% до 70% тієї техніки, яка брала участь у цих штурмових діях. Не зважаючи на це, вони вводять резерви", – сказав Федоренко.

Крім того, військовий пояснив, чому РФ намагається так швидко й за будь-яку ціну захопити Часів Яр: "Для противника критично важливо мати тактичні успіхи. Це пов'язано зокрема і з політичними процесами – незабаром інавгурація диктатора Путіна. І, крім того, 9 травня Путіну треба звернутися до населення і виправдати шалений ресурс, який витрачається на цю війну. Хоча, по суті, всюди, де опинилася нога окупанта – це знищена земля".

Російсько-українська війна триває: важливі новини

За інформацією УНІАН в спецслужбах, безпілотники ГУР атакували авіазавод у Татарстані, де виробляють Ту-22М і Ту-160М. Під час атаки закрили аеропорти в Казані, Нижньокамську та Нижньому Новгороді. Мережу заполонили кадри вибухів біля заводу.

Натомість російські окупанти продовжують бити по цивільному населенню. Так, внаслідок удару РФ по Чернігову відомо про 11 загиблих, 22 поранених та щонайменше трьох зниклих безвісти. Під завалами ще можуть перебувати люди.

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