Загалом від початку доби, 10 липня, станом на 22:00 на передовій відбулося 121 бойове зіткнення із противником.

Російські окупаційні війська окупували Євгенівку Донецької області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Крім того, зазначається, що росіяни просунулися біля Юрʼївки на Донеччині. Офіційного підтверждення цієї інформації наразі немає.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку доби, 10 липня, станом на 22:00 на передовій відбулося 121 бойове зіткнення із противником. Ворог помітно активізувався на Торецькому і Сіверському напрямках. Напруженою залишається ситуація на Покровському.

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Так, на Харківському напрямку ворог тричі проводив наступальні штурми неподалік Вовчанська та Глибокого – російські загарбники зазнали невдачі. На Куп’янському напрямку противник шість разів атакував наші позиції у районах Синьківки та Берестового – усі атаки противника було успішно відбито.

Протягом доби ворог наростив зусилля на Лиманському напрямку. Окупанти сьогодні атакували 14 разів неподалік Невського, Греківки та Макіївки. Силами оборони України було відбито 10 атак, ще чотири станом на 22:00 триваюли.

На Сіверському напрямку ворог активно наступав в районах Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Роздолівки та Виїмки. Оборонці української землі зупинили 12 атак росіян, ще один бій станом на 22:00 тривав.

"На Краматорському напрямку відбулося п’ять штурмових дій противника поблизу Григорівки, Іванівського та Часового Яру. Чотири атаки відбито, одна - триває. На Торецькому напрямку росіяни 21 раз атакували неподалік Північного, Торецька та Нью-Йорка. Відбито 18 атак, три – ще тривають. За попередніми даними, втрати ворога складають понад 40 осіб особового складу, дві гаубиці та один автомобіль. Підрахунок триває", – йдеться у повідомленні.

Водночас найбільшу активність російські загарбники проявили від початку доби на Покровському напрямку. Там окупанти 41 раз намагалися вклинитися в нашу оборону неподалік населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Карлівка, Новоолександрівка, Калинове, Юр’ївка, Новоселівка Перша та Євгенівка.

Противник зазнає там значних втрат. За 10 липня на Покровському напрямку було знешкоджено 162 окупанта, 97 з них – безповоротно. Також знищено три ББМ "Тигр", один 120-мм міномет, чотири ворожих автомобіля та один БПЛА ZALA . Крім цього, пошкоджена ще одна ББМ "Тигр".

На Курахівському напрямку ворог вісім разів атакували наші позиції поблизу Красногорівки, Невельського, Дальнього та Парасковіївки. Українські воїни відбили шість атак противника, ще два бої станом на 22:00 продовжувалися.

"Противник зазнав невдачі на Времівському напрямку. Росіяни здійснили п’ять безуспішних наступальних дій неподалік Водяного та Урожайного. На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках всі зусилля потіснити наші підрозділи із займаних позицій не мали успіху", – додали в Генштабі.

Зазначається, що від початку доби роосійські загарбники завдали по території України три ракетних удари, застосувавши сім ракет, та 44 авіаційних удари із використанням 48 КАБів. Крім цього, росіяни використали для ураження 483 дрони-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Водночас Сили оборони слідкують за пересуванням ворожих підрозділів та ефективно застосовують засоби вогневого ураження.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Російські окупаційні війська не полишають спроб захопити всю Луганську область. Зараз ворог контролює 95% її території, на інших 5% проживають 45 осіб. Про це заявив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Українські військові з 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша затрофеїли найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив". Ворожий екіпаж залишив свою новітню машину на полі бою і просто кинувся навтьоки. Натомість український механік-водій ризикнув дістатися сірою зоною до танка окупантів та повернувся назад уже на ньому.

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