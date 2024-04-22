За словами Коваленка, Росія може активізувати своїх агентів у країнах Європи.

Починаючи з початку повномасштабної війни, Росія намагається зашкодити логістиці, яка веде західну допомогу до України. Про це заявив в ефірі телемарафону військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ми вже неодноразово були свідками того, що ті чи інші силові структури затримували російських шпигунів чи агентів розвідки РФ. Вони й планували такі терористичні акти. Тобто, розвідка РФ працює і робить це непогано, хоч і жодного такого терористичного акту ще не було реалізовано", – пояснив експерт.

Він також зазначив, що Москва може не лише силою, а й іншими шляхами спробувати зупинити допомогу, яка прямує до України.

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"Росія може активізувати інших маріонеток. Ми чудово пам'ятаємо, як у Польщі фермери перекривали дороги та логістичні магістралі. Ця загроза нікуди не зникла, вона залишається. А Польща – це основний логістичний напрямок для постачання всього необхідного для України. Так само Росія може активізувати політичні сили та маріонеток, які є в інших країнах. Наприклад, у Румунії, яка також відома своєю логістикою до України. Саме через це може бути загроза – активізація їхніх мереж, маріонеток, які будуть зупиняти ці вантажі", – пояснив експерт.

Допомога від США: що треба знати

На думку Reuters, допомога США підбадьорить Україну, але після 2024 року на Київ чекає невизначеність. Адже наразі немає жодних гарантій, що допомога надходитиме в майбутньому.

Натомість на думку аналітика BILD Юліана Рьопке, зброя і гроші Україні не допоможуть, якщо Київ не мобілізує ще 250 тисяч солдатів.

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