Стало відомо, скільки "Калібрів" націлені на Україну.

У Чорне море Росія 3 вересня вивела ракетний корабель "Буян-М". Як повідомляє прес-служба Сил оброни півдня України, в акваторії зафіксовано ворожий ракетоносій.

"У Чорне море ворог вивів на бойове чергування малий ракетний корабель проекту "Буян-М", спорядження якого сягає восьми "Калібрів", - йдеться у повідомленні.

Зазнчається, що рівень ракетної загрози по всій території України оцінено як високий. Населення просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Загроза з моря - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, корабельне угруповання Росії вранці 3 вересня було розгорнуто в кількості 12 одиниць. Із них десять кораблів - в Чорному морі, ще два - в Азовському морі. Ракетоносії на той момент перебували в пунктах базування.

Вночі 1 вересня російські військові запустили по території України дві крилаті ракети морського базування "Калібр". Ракети було випущено з акваторії Чорного моря - з району Феодосії (тимчасово окупований Крим). Одну ракету вдалось знищити, друга влучила у приватне підприємства на Вінниччині.

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