Одну ракету вдалось знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині.

Сьогодні вночі, 1 вересня, російські окупанти запустили по території України дві крилаті ракети "Калібр". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"Уночі 1 вересня 2023 року ворог завдав удару крилатими ракетами "Калібр". Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одну ракету вдалось знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині.

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"Пошкоджено майно, приватні авто, потерпілим надається допомога", - додали в Повітряних силах.

Оновлення 09:30. Згодом очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі повідомив, що під час ранкової тривоги в небі над Кіровоградщиною було збито крилату ракету.

"Руйнувань, загиблих та травмованих немає. Дякуємо нашим славним Збройним силам України за те, що ми живі!" - написав він.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районам зосередження особового складу та чотири - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції та два радіолокаційні станції противника.

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