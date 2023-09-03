Ворог втратив дорогу техніку та човни.

За минулу добу на південній ділянці фронту Сили оборони знищили майже сотню окупантів, разом з ворожою технікою та човнами. Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, обстановка в зоні відповідальності залишається стабільно напруженою.

Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 12 одиниць - 10 в Чорному та 2 в Азовському морях. Ракетоносії перебувають в пунктах базування", - розповіли у прес-службі.

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Зазначається, що за минулу добу українським захисникам вдалося ліквідовати 95 окупантів, БМП-2, два безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня "Мерлін" і "Mohajer" та чотири одиниці автомобільної техніки.

Крім того вони знищили три човни ДРГ, два комплекси відеоспостереження "Муром-М" та польовий пункт боєпостачання.

Ситуація на південному фронті

Як повідомляв УНІАН, російська армія тероризує жителів правобережжя, завдають ударів із різного виду зброї по населених пунктах Херсонщини та Миколаївщини. Сили оборони знищують зброю і техніку окупантів.

Впродовж минулої доби українські захисники та захисниці знешкодили ще близько 600 російських загарбників, загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 264 тис. 660 осіб.

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