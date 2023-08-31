Про підвищення небезпеки в акваторії заявили Сили оборони півдня України.

Як повідомляють Сили оборони півдня України, в акваторії ворог наразі збільшив кількість ракетоносіїв.

Зокрема, на бойове чергування додатково виведені фрегат та ще один малий ракетний корабель. Загальний залп "Калібрів" - до 24 одиниць.

"Рівень ракетної загрози підвищено. Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги. Реагуйте оперативно", - наголошують українські військові.

Вчора в Чорному морі з'явився ракетоносій проекту "Буян-М"

Нагадаємо, вчора ввечері російські окупанти вивели на бойове чергування надводний ракетоносій - ракетний корабель проекту "Буян-М" з 8 ракетами типу "Калібр". Вранці 31 серпня ракетоносії були відсутні.

У ніч на 30 серпня армія РФ з використанням стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря атакувала Одещину ракетами повітряного базування, імовірно, Х-101/Х-555/Х-55. Вісім ракет було знищено.

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