На фронті зафіксовано понад 150 бойових зіткнень із противником.

Завершився 918-й день повномасштабної війни РФ проти України. Російська армія захопила село на Курщині та просунулася на східному фронті, повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог захопив село Кореньово (Курщина), а також просунувся у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки. Багато змін у процесі верифікації або інформація за добу відсутня", – йдеться у повідомленні.

Карта бойових дій від проєкту DeepState наразі виглядає так:

Відео дня

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що від початку доби, 29 серпня 2024 року, станом на 22:00 на фронті відбулося вже 156 бойових зіткнень із противником.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Відбито дві атаки в районах Липців та Вовчанська. Ще два боєзіткнення станом на 22:00 тривало. Ситуація контрольована.

"Орієнтовні втрати ворожих військ на даний час склали 56 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, десять одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки, також знищено 34 БпЛА. Пошкоджено два танки, бойова броньована машина та дві артилерійські системи", – мовиться у зведенні.

На Куп’янському напрямку противник 24 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової.

20 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Твердохлібове, Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Торське та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку впродовж Сили оборони відбили сім штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Станом на 22:00 ще тривало три боєзіткнення, противник намагається прорватись у бік Званівки.

На Краматорському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Активність росіяни проявляли в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру, проте, спроби наступу ворога на позиції українських військ були відбиті.

Крім того, ворог 13 разів намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти здійснювали штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки. На момент актуалізації даних ще триваюли бої поблизу Торецька та Дачного.

"Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Загалом, 32 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте наші воїни роблять все для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 225 осіб вбитими та пораненими. Знищено дві артилерійських системи, РСЗВ, п’ять автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Окрім того, автомобіль і одна ворожа гармата були пошкоджені", – розповіли у Генштабі.

Тим часом на Курахівському напрямку зафіксовано 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка.

На Времівському напрямку сталося 14 боєзіткнень із противником. Тривають бої поблизу Вугледару, Костянтинівки та Водяного. Українські захисники контролюють ситуацію.

"На Оріхівському напрямку три атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Малої Токмачки та Роботиного. На Придніпровському напрямку наші воїни один раз давали жорстку відсіч російським загарбникам", – сказано у зведенні.

Війна в Україні: це варто знати

26 серпня Україна втратила перший винищувач F-16. Сталося це під час відбиття чергового масованого удару РФ по Україні.

Цю інформацію підтвердили в Генштабі ЗСУ. Зазначалося, що льотчик Олексій Месь із позивним "Мунфіш" загинув. Для з'ясування причин аварії призначено спеціальну комісію Міноборони, яка працює в районі падіння літака.

Тим часом російські загарбники не припиняють тиснути на Сили оборони України на Покровському напрямку. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки. Бої носять виключно жорсткий характер.

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