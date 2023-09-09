Як зазначає Reuters, цього все одно недостатньо, щоб покрити її потреби у війні в Україні.

Росія може наростити виробництво танків і снарядів більше, ніж раніше припускав Захід, але безумовно не зможе покрити свої втрати у війні в Україні, повідомляє Reuters з посиланням на західного чиновника.

Чиновник зазначив, що Росія, можливо, зможе збільшити виробництво артилерії в найближчі пару років приблизно до 2 мільйонів снарядів на рік, що значно перевищує попередні очікування Заходу, але все ще далеко не відповідає військовим потребам РФ.

Так, за словами чиновника, минулого року Росія випустила по Україні від 10 до 11 мільйонів снарядів.

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"Якщо ви витратили 10 мільйонів патронів в минулому році, перебуваєте в розпалі бою і можете виробляти тільки 1-2 мільйони патронів в рік, я не думаю, що це дуже сильна позиція", - сказав він.

Крім того, він зазначив, що Росія також може виробляти близько 200 танків на рік, що вдвічі перевищує попередні Західні оцінки. Але це також далеко від того, що потрібно РФ після великих втрат в Україні.

"Коли ви втратили 2000 танків, у вас є десять років, перш ніж ви дістанетеся до того, з чого почали", — сказав чиновник.

Втрати Росії у війні в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 268 тисяч особового складу. Також окупанти втратили 4544 танків та понад 8,7 тисяч бойових броньованих машин.

Водночас Росія активно шукає військову підтримку серед інших країн. Зокрема, раніше США повідомляли, що Північна Корея таємно постачає РФ артилерійські снаряди у "значній кількості".

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