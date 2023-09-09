За добу військо окупантів поменшало на 600 бійців.

Українські сили продовжують винищувати ворога сотнями, завдаючи потужних ударів. Станом на 9 вересня 2023 року втрати противника серед особового складу вже склали близько 268140. 600 окупантів було ліквідовано протягом минулої доби, інформує Генштаб Збройних сил України.

Крім цього, за добу знищено ще 15 танків (загалом за період від початку повномасштабного вторгнення 4544 одиниць), 13 бойових броньованих машин (8739 одиниць), 36 артилерійських систем (5789 одиниць), 3 РСЗВ (757), 1 засіб ППО (508), 18 БПЛА оперативно-тактичного рівня (4588 одиниць), 34 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (8298), 10 одиниць спеціальної техніки (870).

Також за час повномасштабної війни знищено 315 врожих літаків, 316 гелікоптерів, 19 кораблів/катерів.

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Снарядний голод в російській армії

Через удари ЗСУ логістику ворога було порушено, що посприяло зменшенню кількості снарядів, які використовують російські окупанти, констатувала керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її даними, якщо раніше ворог за добу міг використати 400-500 снарядів, то зараз це вже до 300 снарядів.

Reuters з посиланням на неназваного західного чиновника пише, що Росія нарощує виробництво артснарядів, але становище все одно скрутне. Також РФ наразі ще може наростити випуск танків до 200 одиниць на рік. Однак, цього замало для ведення активних бойових дій, особливо з огляду на втрати.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук днями розповів, що збільшення періодів між російськими ракетними ударами по Україні пов’язане з економією агресором ракет і зниженням темпів їхнього виробництва.

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