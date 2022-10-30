У ЗСУ зараз перевага як по дальності боєприпасів, так і по високоточних снарядах.

Завдяки західній допомозі українська армія отримала артилерійську перевагу на південному напрямку.

Про це пишуть журналісти The New York Times, посилаючись на аналітиків та українських військових.

У ЗСУ зараз перевага як по дальності боєприпасів, так і по високоточних снарядах.

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Українське командування каже, що на Херсонському напрямку сторони вистрілюють приблизно рівну кількість снарядів, але українські удари не тільки більш дальні, а й більш точні через ракети зі супутниковим наведенням і артилерійські снаряди, надані Заходом.

"Ми можемо дістатися до них, а вони до нас дістатися не можуть. У них немає цієї зброї", - сказав командир артилерійської батареї на Херсонському фронті Олександр.

Він додав, що інтенсивність вогню на цій ділянці фронту знизилася втричі: "Боротися з ними реально".

Повідомляється, що нові можливості українська армія продемонструвала, атакувавши пришвартовані кораблі в Криму 29 жовтня, що вважався колись неприступним бастіоном.

Ситуація у Херсонській області

Як констатувала напередодні британська розвідка, через наплив у російські війська непідготовлених бійців ЗС РФ майже по всьому фронту перейшли в оборону.

На півдні росіяни чекають контрнаступу ЗСУ. Протягом останніх кількох тижнів окупанти "евакуюють" з області матеріальні цінності та депортують місцеве населення.

На думку командування, ці факти, а також погрози росіян підірвати Каховську дамбу, свідчать про майбутню спробу РФ перетворити залишені населені пункти у "випалену землю".

Президент Володимир Зеленський закликав не вірити пропагандистам РФ про нібито наміри покинути місто у разі наступу ЗСУ. Таким чином, ворог намагається створити інформаційне тло, щоб заплутати Україну щодо справжніх планів.

Відомо, що окупанти готуються до вуличних боїв.

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