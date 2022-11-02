Йдеться про "значну кількість" артилерійських боєприпасів.

Північна Корея таємно постачає РФ артилерійські снаряди. Йдеться про "значну кількість" боєприпасів.

Як повідомив CNN координатор стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США Джон Кірбі, Білий дім має інформацію, що підтверджує це.

"У вересні КНДР публічно заперечувала, що має намір постачати боєприпаси Росії. Однак наша інформація свідчить, що КНДР таємно постачає значну кількість артилерійських снарядів для війни Росії проти України", – сказав він.

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Втім, КНДР намагається приховати кінцеве місце призначення артснарядів. Пхеньян вдає, що зброя йде до країн Близького Сходу чи Північної Африки. Кірбі пообіцяв, що США стежитимуть, чи ці постачання отримані.

Війна в Україні: роль КНДР

ЗМІ повідомляли, що КНДР може постачати Росії озброєння, однак у країні це оперативно спростували. При цьому у Північній Кореї наголосили, що не визнають санкцій проти Росії, які були введені за її напад на Україну.

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател раніше заявив, що Росія "займається закупівлею мільйонів ракет і артилерійських снарядів у Північної Кореї для використання в Україні".

Будь-яка угода щодо закупівлі зброї у Північної Кореї є порушенням резолюцій ООН, спрямованих на заборону поширення зброї з Пхеньяну.

Втім, ще вчора речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер заявив, що Китай та Північна Корея не постачали Росії зброю або іншу військову допомогу.

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