Більшість цивільних лікарень перевели у формат роботи військових шпиталів для російських військових.

Російські окупанти продовжують загострювати гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, цивільне населення практично позбавлене можливості отримати фахову медичну допомогу.

Як повідомляє Центр національного спротиву, наприклад, на ТОТ Луганщини фахову медичну допомогу можна отримати лише в Луганську і тільки при наявності російського паспорта.

"Це черговий доказ того, що росіяни повністю провалили процес примусової паспортизації на ТОТ через спротив місцевого населення. Окупаційні адміністрації намагаються виконати "норми паспортизації", які спущені з Москви. Тому посилюють поліцейсько-адміністративний режим та загострюють гуманітарну кризу", - заявляють у ЦНС.

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Також повідомляється, що більшість цивільних лікарень перевели у формат роботи військових шпиталів, де перевагу в лікуванні надають російським військовим.

Ситуація з медзабезпеченням на окупованих територіях

Раніше повідомлялося, що російські загарбники переобладнують лікарні і бази відпочинку під свої військові бази. Зокрема, в Лисичанську Луганської області противник обладнав територію колишньої міської поліклініки для розміщення особового складу та командування підрозділу "Ахмат".

Також у окупованому Мелітополі медичні заклади впроваджують російську електронну систему обліку - без російського паспорта місцеві жителі не можуть звернутися до лікарні та отримати ліки.

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