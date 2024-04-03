Також вони розгорнули щонайменше 35 000 співробітників Росгвардії.

На окупованій території Україні загарбники посилюють контроль над цивільними та критичною інфраструктурою. Зокрема, Міністерство внутрішніх справ Росії збільшує кількість правоохоронних органів.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, голова МВС РФ Володимир Колокольцев на колегії МВС 2 квітня заявив, що відомство створює територіальні підрозділи на території окупованої України. На посади в окупаційній міліції прийшли майже 14 тисяч міліціонерів, більшість з яких раніше служили в місцевих правоохоронних органах.

За його словами, з РФ в Україну перекинули понад 800 співробітників і що 1500 нових співробітників прийшли на службу. Крім того, російське МВС створило окремі підрозділи для охорони порядку, протидії екстремізму та охорони інфраструктури на окупованій території.

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Колокольцев зазначив, що МВС приділило підвищену увагу охороні критично важливих залізничних транзитних об'єктів і збільшило мобільні групи патрульної поліції до 700 осіб, які перевіряють близько 2,5 тис. об'єктів на день.

При цьому в окупації розгорнули ще й щонайменше 35 000 співробітників Росгвардії, багато з яких, ймовірно, виконують правоохоронні завдання.

Аналітики пояснювали, що своїми діями РФ намагається штучно змінити демографію України, стимулюючи приїзд більшої кількості російських громадян на окуповані території.

Війна в Україні - ситуація на окупованій території

Як повідомляв УНІАН, росіяни посилюють тиск та репресії на захоплених землях. З 1 липня 2024 року загарбники планують виселяти мешканців окупованого Маріуполя з їхніх квартир та будинків, якщо ті не отримають паспорт РФ.

Крім того, цього року вони планують припинити медичне обслуговування таких людей, оскільки вони вважатимуться на рідній землі "іноземцями". Також вони погрожують масовими звільненнями.

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