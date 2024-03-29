Ворог здійснює політику знищення самоідентифікації на окупованій території.

На тимчасово окупованих територіях росіяни збираються легалізувати заборону на українську літературу.

Як повідомляє Центр національного спротиву, політика Кремля направлена на поневолення підкорених народів та знищення їх самоідентифікації. У зв'язку з цим ворог з самого початку окупації захоплював бібліотеки, щоб вивозити та спалювати українські книги.

"Тепер же окупанти нарешті хочуть створити правову базу своїм нацистським діям. Москва розробила законопроект який регулює потрапляння до фонду бібліотек "книг інфоагентів", тобто будь-яких книг які спонукають до мислення", - пояснюють у ЦНС.

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У Центрі нацспротиву закликали наших громадян на окупованих територіях берегти українську літературу, обмінюватись нею й поширювати серед знайомих.

Репресії на окупованій території

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін заявив, що з 1 липня 2024 року російські загарбники планують виселяти мешканців окупованого Маріуполя з їхніх квартир та будинків, якщо ті не отримають паспорт РФ.

Крім того, цього року окупанти планують обслуговувати в лікарнях українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають медстрахування, як "іноземців", якщо вони не мають паспорту РФ. Також вони погрожують масовими звільненнями.

Нещодавно стало відомо, що окупанти планують розбудувати мережу центрів військово-патріотичного виховання молоді на захопленій частині Херсонської та Запорізької областей. Загарбники намагаються змінити самоідентифікацію молоді, зробити їх більш прихильними до РФ, а далі залучити до лав своїх силових структур.

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