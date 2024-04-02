У Росії значно скоротили терміни підготовки нових підрозділів піхотинців та прискорюють випуск фахових військових.

Наразі на території України перебуває 474 тисячі російських окупантів. З початку року цей показник відчутно зріс.

"Зараз сухопутний компонент ворога на наших територіях нараховує близько 474 тисяч військових. До початку 2024 року цей показник коливався у межах 450-460 тисяч військових. Є нарощування, але шляхом формування так званих резервних полків та введення додаткових підрозділів", - розповів заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в ефірі Апостроф TV.

За його словами, у Росії значно скоротили терміни підготовки нових підрозділів піхотинців та прискорюють випуск фахових військових. Зокрема, з нуля піхотинця готують лише за 27 днів. За цей час він проходить індивідуальну підготовку, підготовку у складі підрозділу та бойове злагодження.

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Юсов додав, що РФ прискорює випуск артилеристів, танкістів тощо. Це відбувається шляхом дострокового випуску і грошового стимулювання для проходження курсів. За даними ГУР, основна кількість втрат у ворога зараз у звичайній піхоті.

Крім того, 80% техніки, яку окупанти використовують в піхоті, - відновлена або модернізована, і лише 20% - це нові танки, БМП, бронетранспортери, артилерійські системи тощо. Це не більше 200 нових танків за рік вироблених у РФ.

Війна в Україні - втрати Росії

У ЗСУ повідомили, що упродовж березня українські захисники знищили 28200 російських окупантів та 5039 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Наші захисники "мінуснули" 376 ворожих танків, 739 бойових броньованих машин, 976 артилерійських систем, 23 РСЗВ, 53 установки ППО, один корабель, 1546 одиниць автотехніки, 215 одиниць спецтехніки.

Станом на ранок 1 квітня Сили оборони загалом ліквідували 442 880 загарбників.

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