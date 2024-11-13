Українські сили успішно протистоять росіянам, і навіть зуміли контратакувати в кількох місцях.

Російський контрнаступ у Курській області поки що не увінчався особливими успіхами, проте коштував росіянам величезних втрат у техніці. Як пише оглядач Forbes Девід Акс, за шість днів український оператор безпілотників Kriegsforscher ідентифікував 77 знищених російських бронемашин на цій ділянці фронту.

"Цього достатньо для трьох російських батальйонів. І це тільки те, що видно і підтверджено відео. Фактичні втрати Росії можуть бути набагато вищими", - пише аналітик.

У вівторок Генштаб ЗСУ повідомив про рекордні одноденні втрати Росії в 1950 осіб, а також 104 знищені бронемашини. При цьому на Курську область припадає основна частка цих втрат, оскільки бої там принаймні вдвічі інтенсивніші, ніж бої в інших секторах.

Відео дня

Кремль забезпечив кілька своїх бригад свіжими транспортними засобами, включно з 51-м повітряно-десантним полком і 810-ю бригадою морської піхоти, а потім кинув їх на Курський виступ. Водночас українські бригади успішно протистоять росіянам, і навіть зуміли контратакувати в декількох місцях уздовж лінії фронту в Курську, просунувшись біля Новоіванівки.

"Бої не показують жодних ознак припинення. На тлі невизначеності екстремальних і непоправних втрат і глобальних політичних змін росіяни йдуть ва-банк у Курську", - зазначає аналітик.

Курська область - новини

Як писав УНІАН, російська армія почала активні штурмові дії на Курському напрямку з метою прорвати оборону ЗСУ. Утім, "м'ясні штурми" свідчать радше про непідготовленість росіян, які зазнають великих втрат у цих атаках.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула в Курську область десятки тисяч окупантів із найкращих частин.

Водночас аналітик видання BILD Юліан Репке повідомив, що контрнаступ Росії перетворився на катастрофу для російського диктатора Володимира Путіна та його генералів. Ворог зазнає великих втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: