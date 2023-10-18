У місті виникли проблеми з електропостачанням.

Російські окупанти вдень 18 жовтня знову вдарили по Харкову. В результаті атаки виникли проблеми з електропостачанням.

"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів. Перебуваєте в укриттях", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

При цьому мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що "є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після "прильоту" почали роботу зі стабілізації напруги". Попередньо повідомляється про влучання в Індустріальному районі міста.

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Відзначається, що в Харківській області повітряну тривогу оголосили з 11:48. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики для східних, південно-східних областей.

За попередньою інформацією, є щонайменше один постраждалий.

"Внаслідок ракетного удару по Харкову маємо інформацію про одну поранену жінку. Осколкові поранення. З нею вже працюють наші лікарі", -вказав Терехов.

Атака росіян на Україну 18 жовтня - головні новини

Близько 3:00 ночі керівник Запорізької обласної Військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що росіяни шість разів вдарили по Запоріжжю. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок у центрі, внаслідок чого пошкоджено вісім квартир.

Пізніше стало відомо, що дві людини загинули, поранені - три людини, а ще троє вважаються безвісти зниклими.

Вдень голова Дніпра Борис Філатов повідомив про удар по місту та найближчим районам. Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що РФ вдарила ракетами по селу Обухівка.

При цьому глава МВС Ігор Клименко повідомив про загибель жінки і уточнив, що поранено чотирьох українців. Розбиті вісім приватних будинків в Обухівці, на місці "прильоту" працюють екстрені служби.

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