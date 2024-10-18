Манекени мають приваблювати і збивати з пантелику українські FPV-безпілотники, потенційно відволікаючи вогонь від справжніх цілей.

Російські війська розміщують на лінії фронту манекени, щоб обдурити українські FPV-безпілотники і спровокувати їх на марні атаки. Як пише The Telegraph, відео, розміщені в Інтернеті, показують манекени, одягнені у військову форму, вишикувані в ряд у лісовій зоні, причому один із них, схоже, тримає ракетну установку.

Найімовірніше, пише видання, манекени мають приваблювати і збивати з пантелику українські FPV-безпілотники, потенційно відволікаючи вогонь від справжніх цілей.

Як зазначив експерт аналітичного центру Chatham House Кір Джайлз, такі хибні цілі відповідають "тенденції війни ставати все більш персоналізованою - оскільки дрони переслідують окремі цілі у вигляді окремих людей".

Відео дня

Російські війська часто прикидаються мертвими, коли бачать над собою безпілотник FPV, і манекени можуть бути ефективним способом посіяти сумніви в умах операторів безпілотників щодо того, чи атакують вони правильну ціль, додав він.

Як зазначає The Telegraph, помилкові цілі використовували як ключову військову тактику протягом тисяч років, але раніше їх зосереджували на великій техніці, такій як танки і літаки. Однак технологічні досягнення означають, що військові підробки також розвиваються, і деяке обладнання навіть імітує теплові та радіолокаційні сигнали.

При цьому, зазначає видання, незрозуміло, чи будуть використовуватися манекени у відео, чи це було зроблено навмисно в рамках ширшого плану обману.

Російські війська використовували хибні цілі від початку війни в лютому 2022 року, зокрема, вони малювали літаки на своїх авіабазах, щоб ввести в оману потенційних нападників. Джерело в українському спецпідрозділі також повідомило, що з 2022 року російські війська стали частіше використовувати фальшивих солдатів навколо Херсона. Україна також розміщувала фальшиві манекени навколо Харківської області після того, як цей район було відвойовано.

Українські дрони у війні - новини

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання дрон вітчизняного виробництва "Колдун". Він може коригувати вогонь артилерії та має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

А як писав Forbes, українські безпілотники тепер здатні вночі вражати не тільки нерухому російську техніку, а й підривати рухомі цілі, наприклад, танки.

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