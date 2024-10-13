Це вимагає від операторів БПЛА найвищого рівня майстерності, підкреслює аналітик.

Українські безпілотники тепер здатні вночі вражати не тільки нерухому російську техніку, а й підривати рухомі цілі. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, минулого тижня український безпілотник із групи Nemesis вночі знищив російський танк-черепаху під час руху, продемонструвавши "найвищий рівень майстерності".

Як нагадує аналітик, на початку війни більшість безпілотників були оснащені камерами лише для денного освітлення і були неефективні вночі. Однак наприкінці минулого року українці почали розгортати так звані безпілотники-"вампіри", оснащені інфрачервоними камерами. Скидаючи десятки гранат, підриваючи припарковані автомобілі та руйнуючи укріплення, ці безпілотники посіяли хаос серед російських військ, які звикли вважати темряву захистом.

"Багато з ранніх рейдів безпілотників-вампірів були спрямовані на стаціонарні цілі. Але в міру того, як українські оператори ставали все більш досвідченими, вони почали атакувати і рухомі цілі", - пише Акс.

Відео дня

При цьому аналітик зазначає, що на відміну від FPV-безпілотників із бортовим штучним інтелектом, який допомагає спрямовувати їх на людиноподібні цілі в останні миті польоту, дрони-вампіри бомбардують ціль згори, тож ШІ для наведення на ціль тут менш корисний. Тому, коли дрон-вампір переслідує рухому ціль, майстерність оператора, як і раніше, відіграє важливу роль.

Як підсумовує Акс, хоча, найімовірніше, багато нічних ударів дронів по рухомих цілях закінчуються невдачею, "те, що хоч один із нічних рейдів виявляється успішним, вражає".

Війна дронів в Україні

Українські військові вносять дедалі нові зміни в безпілотники, щоб поліпшити їхню ефективність, і "дрони-дракони", які вивергають на окупантів розплавлений метал, стали ще одним яскравим прикладом такої імпровізації та адаптації.

Як зазначають бійці, такі дрони допомагають ЗСУ "викурювати" російських солдатів із лісових масивів - полум'я запалює рослинність, яку російські війська використовують як укриття, та спалює її, наражаючи їх та їхнє спорядження на прямий напад.

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