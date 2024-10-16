Він може корегувати вогонь артилерії при будь-якій погоді.

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання дрон вітчизняного виробництва "Чаклун".

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що дрон збудований за літаковою схемою, він досить компактний за розмірами, втім мультифункціональний. "Може, зокрема, коригувати вогонь артилерії. Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби", - сказано в повідомленні.

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Крім того, цей безпілотний комплекс використовує створений вітчизняними програмістами спеціально для нього софт для управління.

В Міноборони наголошують, що для експлуатації цього дрона погані погодні умови не є стримуючим фактором.

Що відомо щодо українських дронів і їх виробників

Як повідомляв УНІАН, Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський зазначав, що виробники українських дронів безпосередньо спілкуються з бойовими підрозділами, бо зацікавлені, щоб їхня продукція була ефективною. Вони зацікавлені, щоб їх продукція сприяла масовому знищенню противника.

За його словами, в майбутньому українські БПЛА приноситимуть валюту для держави, бо вони кмітливі та ефективні.

Виробники БПЛА "Чаклун" зазначають, що він політ може виконувати в автоматичному режимі за завданим маршрутом та в керованому режимі, що надає пілоту можливість за потреби змінювати курс польоту

Також наголошують, що власне виробництво як корпусів, так і багатьох елементів комплексу дозволяє проводити оперативний капітальний ремонт (заміна окремих елементів конструкції або перенесення вцілілого оснащення в новий корпус безпілотника).

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