Росія широко використовує північно-корейські ракети для обстрілів України, ними б’ють не лише по прифронтових містах. Про це пише Reuters із посиланням на розсекречений звіт Пентагону.
У звіті наведено різні аспекти північнокорейських твердопаливних балістичних ракет малої дальності, порівняння зображень уламків із зображеннями ракет, показаних державними ЗМІ Північної Кореї.
"Аналіз підтверджує, що Росія використовувала балістичні ракети, виготовлені в Північній Кореї, у своїй війні проти України. Уламки північнокорейських ракет були виявлені по всій Україні", - йдеться в заяві Пентагону.
Стверджується, що на ракети з Північної Кореї припадає невелика частка російських ударів Росії по Україні, але їх використання викликало тривогу і в Південній Кореї, і в США, оскільки це може означати кінець майже 20-річного консенсусу країн-членів Ради Безпеки ООН щодо блокування ракетної програми КНДР.
Зазначається, що своїми діями Росія (яка є постійним членом Радбезу) не лише надала Пхеньяну можливість бойового випробування ракет, але й зробила кроки, які ускладнять моніторинг дотримання санкцій ООН, накладених на КНДР у 2006 році.
Співпраця Росії та КНДР: останні новини
Як писав УНІАН, Москва і Пхеньян планують "жовтневий сюрприз", який допоможе Трампу. За даними NBC News, "жовтневий план" має на меті допомогти повернутися в Білий дім Дональду Трампу, з яким Путін хоче домовитися про закінчення війни в Україні на власних умовах.
Також ми розповідали, що Росія відправила експертів у КНДР для допомоги в запуску супутників-шпигунів. КНДР може приурочити запуск до одного з великих дипломатичних заходів за участю Південної Кореї.