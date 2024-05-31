На корейські ракети припадає відносно мала частина усіх російських обстрілів України.

Росія широко використовує північно-корейські ракети для обстрілів України, ними б’ють не лише по прифронтових містах. Про це пише Reuters із посиланням на розсекречений звіт Пентагону.

У звіті наведено різні аспекти північнокорейських твердопаливних балістичних ракет малої дальності, порівняння зображень уламків із зображеннями ракет, показаних державними ЗМІ Північної Кореї.

"Аналіз підтверджує, що Росія використовувала балістичні ракети, виготовлені в Північній Кореї, у своїй війні проти України. Уламки північнокорейських ракет були виявлені по всій Україні", - йдеться в заяві Пентагону.

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Стверджується, що на ракети з Північної Кореї припадає невелика частка російських ударів Росії по Україні, але їх використання викликало тривогу і в Південній Кореї, і в США, оскільки це може означати кінець майже 20-річного консенсусу країн-членів Ради Безпеки ООН щодо блокування ракетної програми КНДР.

Зазначається, що своїми діями Росія (яка є постійним членом Радбезу) не лише надала Пхеньяну можливість бойового випробування ракет, але й зробила кроки, які ускладнять моніторинг дотримання санкцій ООН, накладених на КНДР у 2006 році.

Співпраця Росії та КНДР: останні новини

Як писав УНІАН, Москва і Пхеньян планують "жовтневий сюрприз", який допоможе Трампу. За даними NBC News, "жовтневий план" має на меті допомогти повернутися в Білий дім Дональду Трампу, з яким Путін хоче домовитися про закінчення війни в Україні на власних умовах.

Також ми розповідали, що Росія відправила експертів у КНДР для допомоги в запуску супутників-шпигунів. КНДР може приурочити запуск до одного з великих дипломатичних заходів за участю Південної Кореї.

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