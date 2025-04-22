У середу, 23 квітня, у Лондоні відбудеться новий раунд переговорів щодо досягнення миру в Україні. Там США запропонують визнати незаконну анексію Росією Криму та заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.
Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела. В обмін на визнання Криму російською територією Москва має припинити військові дії в Україні.
Радник президента України Володимира Зеленського сказав, що пропозиції США містять "деякі ідеї, з якими Київ згоден, та інші, з якими він не згоден". Водночас один із західних чиновників підкреслив, що тиск на Україну "вражає уяву".
"Очікується, що французькі, британські та німецькі учасники переговорів, які взяли на себе активнішу роль у мирних переговорах, наполягатимуть у Лондоні на тому, щоб будь-яка угода містила гарантії безпеки і програми повоєнного відновлення, можливо, частково сплачені із заморожених російських активів", – ідеться в матеріалі.
Водночас як українські, так і європейські чиновники в приватному порядку визнають, що найближчим часом Україні навряд чи вдасться повернути під свій контроль усі утримувані ворогом території.
"Є побоювання, що Трамп намагається натиснути на українців і не проявляє достатньої жорсткості щодо Росії. Кінцеве питання зараз полягає в тому, що отримає Україна в обмін на відмову від частини своєї території?" – підкреслив Муджтаба Рахман, керуючий директор Eurasia Group, консалтингової компанії з політичних ризиків.
Американські офіційні особи підкреслюють, що "обом сторонам конфлікту необхідно ліквідувати великі прогалини в переговорах". Інакше США погрожують "умити руки".
Україні буде важко проковтнути цю спірну пропозицію. Автори нагадали, що захоплення і подальша анексія Росією Криму 2014 року проклали шлях до інших актів агресії проти України, зокрема до розпалювання війни в Донецькій і Луганській областях, а потім – і повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.
США можуть визнати Крим територією РФ
Днями Bloomberg повідомило, що США готові визнати тимчасово окупований Крим російським у рамках угоди про мир між Росією та Україною. Варто зазначити, що офіційних заяв адміністрація США з цього приводу не робила.
Радник глави Офісу президента Сергій Лещенко нагадав, що заяви про визнання Криму російським з боку Трампа лунали і 10 років тому, коли він уперше балотувався на посаду президента. Але тоді далі розмов справа не просунулася.