Один із західних чиновників зазначив, що тиск на Україну "вражає уяву".

У середу, 23 квітня, у Лондоні відбудеться новий раунд переговорів щодо досягнення миру в Україні. Там США запропонують визнати незаконну анексію Росією Криму та заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела. В обмін на визнання Криму російською територією Москва має припинити військові дії в Україні.

Радник президента України Володимира Зеленського сказав, що пропозиції США містять "деякі ідеї, з якими Київ згоден, та інші, з якими він не згоден". Водночас один із західних чиновників підкреслив, що тиск на Україну "вражає уяву".

Відео дня

"Очікується, що французькі, британські та німецькі учасники переговорів, які взяли на себе активнішу роль у мирних переговорах, наполягатимуть у Лондоні на тому, щоб будь-яка угода містила гарантії безпеки і програми повоєнного відновлення, можливо, частково сплачені із заморожених російських активів", – ідеться в матеріалі.

Водночас як українські, так і європейські чиновники в приватному порядку визнають, що найближчим часом Україні навряд чи вдасться повернути під свій контроль усі утримувані ворогом території.

"Є побоювання, що Трамп намагається натиснути на українців і не проявляє достатньої жорсткості щодо Росії. Кінцеве питання зараз полягає в тому, що отримає Україна в обмін на відмову від частини своєї території?" – підкреслив Муджтаба Рахман, керуючий директор Eurasia Group, консалтингової компанії з політичних ризиків.

Американські офіційні особи підкреслюють, що "обом сторонам конфлікту необхідно ліквідувати великі прогалини в переговорах". Інакше США погрожують "умити руки".

Україні буде важко проковтнути цю спірну пропозицію. Автори нагадали, що захоплення і подальша анексія Росією Криму 2014 року проклали шлях до інших актів агресії проти України, зокрема до розпалювання війни в Донецькій і Луганській областях, а потім – і повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

США можуть визнати Крим територією РФ

Днями Bloomberg повідомило, що США готові визнати тимчасово окупований Крим російським у рамках угоди про мир між Росією та Україною. Варто зазначити, що офіційних заяв адміністрація США з цього приводу не робила.

Радник глави Офісу президента Сергій Лещенко нагадав, що заяви про визнання Криму російським з боку Трампа лунали і 10 років тому, коли він уперше балотувався на посаду президента. Але тоді далі розмов справа не просунулася.

Вас також можуть зацікавити новини: