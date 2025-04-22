До України офіційно з відповідними пропозиціями не звертались.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення в американських ЗМІ, що нібито за баченням президента США Дональда Трампа, територія навколо Запорізької атомної станції в Енергодарі має бути нейтральною. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на брифінгу.

"Запорізька станція сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не працюватиме. І Сполучених Штатів, при всій повазі, не вистачить - потрібен наш технічний склад", - наголосив Зеленський.

Як зазначив Зеленський, Америка на політичному рівні точно розуміє, якщо увійде у формат менеджменту для ЗАЕС на технічному рівні, то увійде "тільки з нашими технічними працівниками".

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За словами глави держави, одразу постає багато питань, і зокрема, йдеться про те, що буде з містом Енергодар; про життя і безпеку українських громадян, які працюватимуть на станції; де ці громадяни житимуть і що буде з їхніми дітьми; про доступ до води для станції тощо. "Що можна підписати, чи не підписати? На що можна погодитись, або не погодитись", - сказав Зеленський.

"Якщо ця станція сьогодні конкретно під руськими, а завтра може бути під американцями, а все інше - що з людьми? Якщо американці будуть з нами, і руські вийшли, американці з нами, і ми відновлюємо це разом, і заробляємо гроші на електриці тощо, - я думаю, що це нормально. Але я жодного разу не чув таку (пропозицію - УНІАН) офіційно", - наголосив Зеленський.

Він додав, що є багато повідомлень і чуток, зокрема в медіа, але офіційно він жодного разу не чув пропозиції щодо майбутнього ЗАЕС.

"Україна не проти партнерства з Америкою в тому чи іншому напрямку, відновлення роботи будь-якої інфраструктури, будь-якого підприємства. Чому ні?" - сказав Зеленський.

Окремо президент повідомив, що сьогодні російська ракета прилетіла у підприємство "Мотор-Січ" у Запоріжжі.

"Якщо завтра мені американці дають для Запоріжжя "Петріот", який захищає "Мотор-Січ", нехай заходять і будемо працювати разом в "Мотор-Січі". Це ж зрозуміло", - сказав Зеленський, додавши, що так само має йтися про ЗАЕС.

Чого чекає Трамп від України

За даними видання The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп підготував пропозиції щодо мирного урегулювання, і зокрема, чого саме чекає від України.

План Трампа передбачає визначення території біля Запорізької АЕС нейтральною, яка може бути під контролем американців. WSJ припускає, що Запорізька АЕС постачатиме електроенергію як в Украину, так і на окуповані території.

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