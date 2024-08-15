Росіяни захопили ще два села на шляху до Покровська.

Російські війська на сході повільно наближаються до Покровська, за даними Bild, до міста їм залишилося 13 кілометрів.

Як нагадує видання, після взяття Авдіївки в лютому росіяни стали наступати на північний захід, і найближче велике місто на цьому напрямку - Покровськ. Це важливий для ЗСУ логістичний пункт, звідки відкривається "дорога життя" до Часового Яру, а також забезпечуються інші передові частини.

За даними експерта Bild з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, якщо на початку року російські війська стояли за 38 км від Покровська, то зараз вони наблизилися до міста на 13 км, взявши ще два населених пункти.

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"Український фронт на Донеччині продовжує кришитися: російські сили вторгнення захопили [селище] Желанне і [село] Орлівка і тепер перебувають усього за 13 км на схід від Покровська", - пише Рьопке.

Ситуація в Покровську - що відомо

Раніше Рьопке писав, що росіяни відмовилися від спроб перерізати "трасу життя" в районі Часового Яру і замість цього зосередили сили на захопленні Покровська.

Тиждень тому повідомлялося, що російські окупанти перебувають від Покровська на відстані до 15 кілометрів, і це для них мета номер один. При цьому, за інформацією ЗСУ, ворог уже два місяці не використовує бронетехніку, але активно застосовує FPV-дрони.

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