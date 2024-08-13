Окупанти штурмують цілодобово, лізуть групами в атаку безперестанно.

Російські окупанти перебувають від Покровська на відстані до 15 кілометрів і це є для них ціль номер один. Про це повідомила речниця 47-ої окремої механізованої бригади Анастасія Блищик в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що окупанти продовжують наступати на Покровському напрямку за підтримки артилерії, тероризують наших воїнів і місцеве населення КАБами та ракетними ударами.

Блищик повідомила, що російські окупанти зараз вже майже за 15 кілометрів від Покровська. "Це їх ціль номер 1", - зазначила вона.

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За її словами, унікальним є те, що ворог вже два місяці не використовує бронетехніку, але активно працюють FPV-дрони.

"Штурмують лише за допомогою своєї піхоти. Російське командування береже залишки техніки, залізо. А натомість відправляють "на забій" своїх солдатів, які смиренно йдуть вмирати", - сказала речниця бригади.

Вона зазначається, що фіксується переміщення російських сил на Курську область, але все ж основні сили залишаються на Покровському напрямку.

"Тихіше у нас не стало. Цілодобові безперервні штурмові дії, групи противника лізуть одна за одною", - наголосила Блищик.

За її словами, ворог не здається активно в полон.

"Вони обирають смерть. Вони або вмирають від куль, уламків, коли їх ліквідовують наші оборонці, або самоліквідовуються чи їх ліквідовують свої ж, якщо вони відмовляються йти на штурм", - повідомила речниця 47-ої бригади.

Війна в Україні - ситуація на фронті

За даними аналітиків DeepState від 12 серпня, ворог окупував ще три населені пункти в Донецькій області - Лисичне, Іванівка, Свиридонівка Покровського району.

Також зазначалося, що російські окупанти просунулися у Гродівці, Костянтинівці, Невельському, біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького. В той же час повідомлялося, що противника відкинуто біля Стельмахівки.

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