Окупанти просунулись біля Покровська та на Харківщині, - ISW

Аналітики підтвердили, що у росіян на цих напрямках є незначні територіальні здобутки.

Російські війська мають незначні просування на півночі Харківської області, а також біля Покровська.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), геолокаційні кадри, опубліковані 13 серпня, показують, що війська РФ просунулися біля східного берега Трав’янського водосховища на захід від Глибокого (на північ від Харкова). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 14 серпня, показують, що російські війська також просунулися на південь вздовж вітрозахисної смуги в полі на південний схід від Лук’янців (на південний схід від Глибокого).

Водночас на Донбасі росіяни продовжують тиснути на Покровськ та Часів Яр. Зокрема, тривали штурмові дії: під Часовим Яром; на північ від Часового Яру біля Білої Гори; на схід від Часового Яру біля Іванівського; і на південний схід від Часового Яру біля Андріївки, але підтверджених змін фронту не було.

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Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Торецька; на схід від Торецька біля Північного; на південний схід від Торецька біля Залізного; на південь від Торецька біля Ню-Йорка; і на південний захід від Торецька біля Сухої Балки , але не зробили підтвердженого наступу.

Водночас аналітики підітвердили вороже просування на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 і 14 серпня, показують, що російські війська просунулися в полях на північ від Новоселівки Першої та на північний захід Желанного (обидва на південний схід від Покровська) відповідно.

Російські війська продовжували атаки:

на північний схід від Покровська поблизу Малинівки;

на схід від Покровська біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Єлизаветівки;

на південний схід від Покровська біля Калинового, Водяного, Скучного, Карлівки, Птичного.

Наземні атаки також тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Водяного та Вугледара, але немає жодного підтвердженого просування.

На інших ділянках фронту нема суттєвих змін фронту.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними моніторингового проєкту DeepState, російські окупаційні війська захопили Желанне та Орлівку Донецької області. Крім того, ворог просунувся в Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомляє, що на передовій від початку доби, 14 серпня, станом на 22:00 відбулося 153 бойових зіткнення. Основні зусилля ворог продовжує концентрувати на Покровському напрямку. Там окупанти атакували українські підрозділи 55 разів.

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