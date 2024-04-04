За попередніми даними, атака була здійснена ракетою Х-59МК.

У середу, 3 квітня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харківській області. Під ворожим вогнем опинилося місто Мерефа.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури. За даними слідства, по Мерефі росіяни вдарили близько 18:20. Було пошкоджено будинки цивільного підприємства.

Наголошується, що внаслідок ворожого обстрілу поранення отримала 55-річна жінка. За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК.

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За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Атаки РФ по Україні

2 квітня армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру. У військовій адміністрації повідомляли про пошкодження закладу освіти. Повідомлялося про 18 постраждалих. Серед них були діти.

Водночас в напрямку Києва за останні три місяці російські окупанти застосували понад 180 засобів ураження. Ворог систематично атакує ударними дронами та ракетами різних типів та модифікацій. Йдеться, зокрема, про "шахеди", ракети Х-101, "Кинджали" та інше озброєння.

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