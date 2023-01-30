Аналітики відзначили, що роботи стартували після 10 січня.

Російські окупанти формують лінії оборони біля аеродрому в тимчасово окупованому Бердянську. При цьому на території є літальні апарати.

Аналітики Defense Express дослідити супутникові знімки Planet Labs, які зробили 27 січня. На фото видно, що по 15-км периметру аеродрому облаштовані лінії оборони – окопи, траншеї, позиції і укриття для техніки, а також встановлені протитанкові надовби.

При цьому протитанкові надовби встановлені в три ряди. Вони оточують приблизно 30% аеродрому. Роботи стартували після 10 січня.

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Крім того, траншеї вирили важкою технікою. Місцями ведуться роботи з облаштування окопів.

Також аналітики ідентифікували на аеродромі дев'ять літальних апаратів - вісім вертольотів та один БПЛА типу "Форпост".

Ситуація в Запорізькій області - що відомо

Російські окупанти несуть величезні втрати і зазнають поразки. Заяви Москви про успіх в Запорізькій області брехня. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, таким чином росіяни намагаються відвернути увагу від розгрому під Бахмутом.

За словами голови об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євгена Єріна, на запорізькому напрямку у окупантів поки немає достатніх сил, щоб йти в наступ.

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